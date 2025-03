Copilot può controllare lo smartphone Android dal PC Windows

Nell’estate del 2024, Microsoft ha aggiunto la possibilità di controllare lo smartphone Android direttamente dall’interfaccia web di Copilot. Poi questa funzione è scomparsa senza fare troppo rumore. Ma non poteva che ritornare in una forma ancora più smagliante, visto che ora è integrata nell’applicazione Copilot su Windows 11.

Per usufruire di questa funzione, il PC e il telefono Android devono essere collegati tramite l’applicazione Mobile Connected. Bisogna assicurarsi di utilizzare lo stesso account Microsoft del PC. Quindi, nell’applicazione Copilot sul PC, accedere alle impostazioni del profilo e attivare Connetti con il telefono. Una volta stabilita la connessione, è possibile formulare diversi tipi di richieste in linguaggio naturale.

Copilot ora controlla il telefono Android direttamente da Windows

Ecco alcuni esempi di ciò che si può chiedere a Copilot di fare sul proprio smartphone:

Riepilogo dei messaggi ricevuti: “Quali messaggi non ho ancora letto oggi?”, “[nome contatto] mi ha scritto stamattina?”, “Mostrami le informazioni di [nome contatto]”;

Inviare messaggi: “Invia un messaggio a [nome del contatto] per chiedergli se ha qualche idea per il compleanno di X”;

Impostare timer: “Imposta un timer per 12 minuti per cuocere la pasta”;

Impostare una sveglia: “Imposta una sveglia alle 8 del mattino per martedì prossimo”;

Cercare un luogo o un’attività commerciale: “Trova il negozio di abbigliamento maschile più vicino aperto in questo momento”.

Chi ha uno smartphone Samsung con sistema operativo Android 14 o superiore, può accedere a funzionalità avanzate come avviare la navigazione su Google Maps con un semplice comando vocale o eliminare sveglie o promemoria già impostati, a patto che abbiano un nome specifico (ad esempio, “Cancella la sveglia delle 7” o “Elimina il timer per la pasta”).

Disponibilità della funzione

La funzione è ancora in fase di implementazione sui PC compatibili e potrebbe non essere sempre affidabile. Secondo la pagina di supporto Microsoft, il rilascio globale è previsto “entro la fine di febbraio 2025”, ma al momento non è ancora pienamente disponibile.

Per assicurarsi di ricevere l’aggiornamento appena disponibile, si consiglia di controllare regolarmente il Microsoft Store per eventuali aggiornamenti di Copilot e dell’app Mobile Connected.