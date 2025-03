Copilot for Gaming: assistente AI durante il gioco

Microsoft ha annunciato Copilot per Gaming, un assistente AI che fornisce aiuto durante le sessioni di gioco. Sarà inizialmente disponibile tramite app mobile agli utenti iscritti al programma Xbox Insider dal mese di aprile. Si tratta di un altro modo di utilizzo delle AI conversazionali.

Compagno di gioco con IA

Una demo di Copilot for Gaming era stata mostrata a maggio 2024. La versione dell’assistente AI annunciata oggi da Microsoft non offre le stesse funzionalità avanzate, ma permette di automatizzare alcune attività.

L’azienda di Redmond afferma che Copilot for Gaming è un compagno di gioco personalizzato. Può eseguire diverse azioni attraverso comandi vocali in linguaggio naturale, come installare un gioco, fornire suggerimenti per proseguire nel gioco (senza imbrogliare) o consigliare il personaggio da scegliere.

L’assistente AI può segnalare se gli amici sono online e chiedere al giocatore se vuole unirsi a loro. Copilot for Gaming può inoltre fornire un riassunto fino al punto in cui è stato interrotto il gioco. Questa opzione è utile quando l’utente riprende a giocare dopo molto tempo.

Come detto, Copilot for Gaming sarà accessibile inizialmente agli Xbox Insider. In base ai feedback ricevuti verranno apportati miglioramenti prima del rilascio generale. Attualmente funziona solo su app Xbox, quindi come un “secondo schermo”. In futuro arriverà su altri dispositivi.

Gli utenti che usano Windows 11 e Microsoft Edge possono sfruttare la funzionalità Game Assist per cercare informazioni online su alcuni giochi, ma senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Sony ha avviato lo sviluppo di una versione AI di Aloy (personaggio del gioco Horizon Forbidden West) che può interagire con l’utente.