Microsoft include Game Assist in Edge 132

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’anteprima di Game Assist nella versione stabile di Edge 132. La funzionalità era stata introdotta a fine novembre 2024 e finora era accessibile solo agli utenti iscritti al programma Insider di Windows 11.

Game Assist in Edge 132 con miglioramenti

Game Assist (Assistenza gioco in italiano) è una versione speciale di Edge che viene mostrata in sovrimpressione alla schermata del gioco all’interno della Game Bar. Essendo “game-aware”, l’utente vede guide e suggerimenti per il gioco in esecuzione. Condivide inoltre gli stessi dati con Edge, tra cui segnalibri, cookie e cronologia.

Finora era disponibile solo agli iscritti ai canali Canary, Dev, Beta e Release Preview di Windows 11 22H2, 23H2 e 24H2 che avevano installato la versione Beta di Edge 132 (il browser doveva essere quello predefinito). Microsoft ha ora comunicato che Game Assist è disponibile per tutti gli utenti Windows 11 nella versione stabile di Edge 132 (che non deve essere obbligatoriamente il browser predefinito) rilasciata il 17 gennaio.

Ovviamente è necessario installare prima la Game Bar (se non presente sul computer). Successivamente occorre installare il widget Game Assist nelle impostazioni di Edge 132 (basta cercare “assistenza di gioco” nelle impostazioni). Cliccando sul pulsante Apri viene mostrata la finestra di Game Assist insieme alla Game Bar.

Oltre a quelli già supportati da novembre 2024, Microsoft ha aggiunto altri giochi: Dragon Age: The Veilguard, Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio e S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl. Per testare le prossime novità bisogna installare le versioni Canary, Dev e Beta di Edge (che deve essere il browser predefinito).

Windows 11 24H2 anche da Windows 1o 22H2

Microsoft ha recentemente forzato l’installazione automatica di Windows 11 24H2 sui computer con Windows 11 23H2 e 22H2. Ora l’upgrage viene offerto gratuitamente anche per i computer con Windows 10 22H2 che soddisfano i requisiti hardware minimi. In questo caso deve essere cliccato il pulsante “Scarica e installa“.