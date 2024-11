Microsoft Edge Game Assist per il browser in-game

Microsoft ha annunciato l’anteprima di Game Assist. Gli utenti che sono iscritti ai canali Beta e Release Preview dei programmi Windows Insider o Edge Insider possono utilizzare la funzionalità che consente di accedere ad Internet durante il gioco attraverso la Game Bar. Al momento sono supportati solo nove giochi e la lingua inglese.

Game Assist in Windows 11

Microsoft sottolinea che l’88% dei gamer usa un browser durante il gioco per cercare aiuto, ascoltare musica o chattare con gli amici. Ciò richiedere il passaggio ad un’altra finestra, quindi non è possibile vedere cosa succede nel gioco senza un secondo monitor. La soluzione sviluppata dall’azienda di Redmond si chiama Game Assist.

In pratica è una versione speciale di Edge che viene mostrata in sovrimpressione alla schermata del gioco all’interno della Game Bar. Essendo “game-aware”, l’utente vede guide e suggerimenti per il gioco in esecuzione. Condivide inoltre gli stessi dati con Edge, tra cui segnalibri, cookie e cronologia.

L’anteprima di Game Assist è disponibile in tutti i canali Insider di Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2. È necessario installare Edge Beta 132 o versioni successive (che deve essere il browser predefinito). Inizialmente sono supportati solo l’inglese e nove giochi: Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua’s Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox e Valorant. Altre lingue e altri titoli verranno aggiunti nelle prossime settimane.