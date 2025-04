Copilot ora crea slide in PowerPoint dai documenti

Copilot in PowerPoint ora può generare slide direttamente dai propri documenti, con un semplice prompt. Per sfruttare questa nuova funzione, bisogna assicurarsi di avere PowerPoint per Windows aggiornato alla versione 2502 (Build 18526.20144) e di possedere una licenza Copilot. Per ora è disponibile solo in inglese, ma presto arriverà il supporto per altre lingue.

Come usare Copilot in PowerPoint per creare slide in un lampo

Per usare Copilot in PowerPoint, basta:

Aprire la presentazione su cui si sta lavorando e cercare il pulsante Copilot sopra la slide;

Cliccarci sopra e selezionare “Aggiungi una slide”. Se non appare, niente panico: è sufficiente andare nella scheda Home e cercare “New slide with Copilot”;

Scrivere un prompt per spiegare a Copilot cosa deve contenere la slide. Si può anche caricare un documento di riferimento cliccando su “Reference a file”. Se si è a corto di idee, Microsoft suggerisce alcuni prompt preconfezionati;

Se il file di riferimento è particolarmente lungo e la slide deve focalizzarsi su una sezione o un argomento specifico, bisogna specificarlo nel prompt. In generale, è preferibile essere concisi e non includere più di due punti chiave;

Premere su Invio in basso a destra e lasciare che Copilot si occupi di tutto il resto.

In pochi secondi, presenterà una bozza di slide da esaminare. Si può modificare, chiedere a Copilot di riscrivere il testo o ricominciare da capo con un nuovo prompt per generare una nuova slide.

L’unico neo: al momento Copilot non supporta i prompt che richiedono una formattazione specifica della slide (come font, colori, sfondo e immagini). Ma siamo certi che ci stanno già lavorando.