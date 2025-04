Copilot sul PC, upload di immagini dal telefono con QR code

Microsoft ha reso più facile e veloce caricare le foto dal dispositivo mobile (Android o iOS) direttamente su Copilot sul PC. Prima di questo aggiornamento, per trasferire un’immagine dal telefono al computer era necessario inviarla via email o usare strumenti come LocalSend. Solo dopo averla inviata dal cellulare al PC, si poteva finalmente caricare su Copilot. Un processo decisamente troppo lungo e macchinoso.

Copilot sul PC: caricare le foto dal telefono è più semplice con il QR Code

Il vecchio metodo era un’odissea tra email e app. Ora basta un QR code e pochi tap. Ecco come caricare un’immagine su Copilot sul PC con la nuova procedura:

Aprire un documento, un foglio di calcolo, una presentazione, ecc.;

Aprire Copilot dalla scheda Home nella barra multifunzione;

Selezionare il pulsante + nell’angolo in basso a sinistra della casella di chat, e poi selezionare “Aggiungi un’immagine”.;

Selezionare “Carica dal telefono”;

Con il tuo telefono o tablet, scansionare il codice QR generato. Questo indirizzerà ad aprire una pagina web nel proprio browser preferito sul dispositivo mobile;

Sul dispositivo mobile, selezionare “Scatta una foto” se si vuole scattare una nuova foto, o “Seleziona un’immagine” dalla libreria di foto.

E voilà! La foto caricata apparirà sul desktop o browser nella casella di chat di Copilot.

Disponibilità e requisiti

Questa funzione è disponibile in Copilot all’interno delle app Microsoft 365 (come Word, Excel e PowerPoint) per Windows e il web. Gli Insider su Windows devono essere sulla versione 2504 (Build 18603.20000) di Word, Excel e PowerPoint per usare questa funzione. Sia gli Insider sul web che su Windows devono avere una licenza Enterprise Copilot per accedere alla funzione.

Questa non è l’unica novità che Microsoft ha introdotto in Copilot per Microsoft 365. Qualche settimana fa, ha aggiunto Copilot per OneDrive sul web, che permette di riassumere documenti, confrontare fino a cinque documenti e rispondere a domande usando un documento selezionato come contesto.