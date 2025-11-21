Copilot arriva su Chrome, Microsoft cede al browser più usato

Microsoft sta per fare una cosa che forse, mai avremmo pensato di vedere: portare Copilot su Chrome. Sì, Chrome, il browser di Google, il nemico giurato, quello che ha dominato il mercato per anni mentre Edge provava disperatamente a convincere la gente che meritava una possibilità. È un’ammissione implicita di sconfitta, e francamente è anche un po’ comica considerando che solo pochi giorni fa, alla conferenza Ignite 2025, Microsoft pubblicizzava Edge come “il primo browser AI sicuro al mondo per le aziende“.

Copilot sbarca su Chrome, diventa un’estensione

Una voce aggiunta oggi alla Roadmap di Microsoft 365 conferma che un’estensione di Microsoft 365 Copilot per Chrome è attualmente in fase di sviluppo. Integrerà Copilot Search e Copilot Chat direttamente all’interno di Chrome, permettendo agli utenti di sfruttare funzionalità come sintesi delle pagine web e ricerca basata sui dati di Microsoft 365 senza dover cambiare scheda o, cosa ancora più importante per Microsoft, senza dover cambiare browser.

Microsoft ha provato di tutto per convincere la gente a usare Edge. Tattiche discutibili come popup che supplicavano di non scaricare Chrome, messaggi che sostenevano Edge fosse più veloce/sicuro/migliore, integrazione profonda con Windows che rendeva quasi impossibile sfuggire a Edge. Niente ha funzionato abbastanza da scalfire seriamente il dominio assoluto di Chrome, che continua a essere il browser leader a livello globale con un margine imbarazzante.

Quindi Microsoft sta accettando la realtà. Se non può vendere Microsoft 365 Copilot ai clienti tramite Edge, allora almeno può provare a farlo tramite Chrome.

Cosa farà l’estensione Copilot per Chrome?

La Roadmap ID 530577 descrive l’estensione in modo abbastanza dettagliato: L’estensione del browser Microsoft 365 Copilot per Chrome porta Copilot Chat e Search direttamente nel browser, consentendo agli utenti di porre domande, riassumere pagine web e cercare contenuti aziendali senza cambiare scheda. Ciò migliora la produttività, riduce il cambio di contesto e fornisce un’assistenza AI sicura e conforme nel browser per gli utenti di Microsoft 365 .

In pratica, si potrà usare Copilot esattamente come si userebbe su Edge, ma senza dover effettivamente usare Edge. I casi d’uso menzionati si riferiscono specificamente ad ambienti aziendali, visto che Microsoft 365 Copilot è principalmente un prodotto enterprise. Ma non sarebbe sorprendente vedere la versione consumer dell’assistente AI arrivare anche su Chrome, magari come estensione separata o come parte della stessa. Se Microsoft sta già facendo il passo di portare Copilot sul browser della concorrenza, tanto vale andare fino in fondo.

C’è tempo fino al 2026

La data di lancio è fissata per febbraio 2026, quindi c’è ancora oltre un anno prima che l’estensione diventi realtà. Microsoft probabilmente la sta sviluppando con calma, testando, perfezionando, mentre cerca di trovare un modo per presentarla al pubblico senza dare l’impressione di gettare la spugna. Spoiler: non funzionerà, perché tutti vedranno questa estensione per quello che è: Microsoft che si arrende nella guerra dei browser e decide di unirsi al nemico invece di continuare a combatterlo.

Nel frattempo, Copilot rimane profondamente integrato con Edge, con una modalità dedicata e funzionalità AI che Microsoft continua a pubblicizzare come uniche e superiori. A Ignite 2025, l’azienda ha persino lanciato una frecciatina alla concorrenza senza nominarla esplicitamente, sostenendo che i suoi competitors sacrificano la sicurezza per aumentare la produttività.