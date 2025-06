Microsoft Edge è migliore di Google Chrome? La sfida dei browser

La guerra dei browser non è mai stata così accesa… Mentre Google si vantava delle ultime ottimizzazioni che hanno reso Chrome “il più veloce di sempre”, Microsoft non è rimasta a guardare. Ha risposto a tono con un confronto diretto in cui Edge viene presentato come l’alternativa superiore per gli utenti Windows.

Edge batte Chrome su Windows?

Microsoft punta tutto sull’integrazione profonda con Windows, sostenendo che Edge, essendo un “prodotto Microsoft“, si integra perfettamente con il sistema operativo garantendo “vantaggi prestazionali” che Chrome semplicemente non può offrire.

L’architettura ottimizzata di Edge promette un carico CPU inferiore e un consumo di risorse più efficiente, caratteristiche particolarmente apprezzate sui dispositivi meno potenti, dove ogni megabyte di RAM conta.

Una delle funzioni chiave è “sleeping tabs“, che mette automaticamente in pausa le schede inattive, per liberrare risorse che possono essere riutilizzate dal sistema. Secondo Microsoft, questa tecnologia ha permesso di risparmiare oltre 7 trilioni di megabyte di memoria nel solo 2024, un numero impressionante.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Edge promette prestazioni più fluide per componenti aggiuntivi essenziali come ad blocker, gestori di password e strumenti di traduzione, che funzionano in modo più fluido e stabile, e garantiscono un’esperienza più veloce e senza intoppi, anche quando si aprono molte schede o si naviga su siti pesanti. In questi ambiti, dove spesso altri browser rallentano, Edge dimostra di avere una marcia in più.

Oltre la velocità: produttività e intelligenza artificiale

Microsoft ha scelto di non limitarsi alla pura competizione a livello delle prestazioni. L’integrazione con Microsoft 365 e gli strumenti di intelligenza artificiale integrati rendono Edge come qualcosa di più di un semplice browser: un ecosistema di produttività completo.