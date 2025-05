Copilot Tuning per creare agenti AI su misura da Copilot Studio

Copilot Studio ha conquistato un ruolo fondamentale nell’ecosistema Microsoft 365 come hub centrale per la creazione di assistenti virtuali. Come svelato durante la Build 2025, la piattaforma diventerà un sistema più flessibile e “componibile”. Ora le aziende potranno personalizzare i propri assistenti AI sui dati proprietari grazie a Copilot Tuning. Inoltre, potranno interagire tra loro attraverso un sofisticato sistema di orchestrazione multi-agente.

Copilot Tuning per creare agenti su misura, senza alcuna riga di codice

Copilot Tuning consente di adattare i modelli di intelligenza artificiale alle caratteristiche specifiche di ogni azienda. Sulla base di documenti interni, flussi di lavoro o casi di clienti, è possibile creare un agente che comprenda il contesto aziendale, applichi le best practice interne e automatizzi le attività con maggiore precisione.

L’approccio rimane a codice ridotto e accessibile da Copilot Studio. Non sono richieste competenze avanzate di AI. Microsoft assicura che i dati utilizzati rimangono nell’ambiente Microsoft 365 e non vengono utilizzati per addestrare i modelli di base. La distribuzione è prevista per giugno attraverso un programma anticipato.

Agenti AI in grado di cooperare tra di loro

Un’altra novità è l’orchestrazione multi-agente, in anteprima pubblica. Questa permette a diversi agenti AI di condividere compiti, scambiarsi informazioni e collaborare in base alle loro aree di competenza. L’obiettivo è automatizzare i processi più complessi, suddividendoli in segmenti gestiti da agenti specializzati. Inoltre, Copilot Studio ora supporta modelli di terze parti tramite Azure AI Foundry, con oltre 1.900 modelli disponibili, compresi alcuni progettati per settori specifici.

A ogni agente viene assegnata la propria identità tramite Microsoft Entra Agent ID, per semplificare la gestione dei diritti e il controllo dell’amministrazione. Inoltre, Microsoft Purview si estende agli agenti connessi a Microsoft Dataverse, con funzioni di classificazione automatica dei dati sensibili. Disponibile a giugno.

Nuovi strumenti per gli sviluppatori

Microsoft offre anche nuovi strumenti per i team tecnici. Il Microsoft 365 Agents Toolkit consente di creare, testare e distribuire agenti personalizzati utilizzando componenti interni (modelli, logica aziendale, dati interni), con un SDK compatibile con Copilot, Teams e il web.

In Microsoft Teams, gli scambi tra agenti si baseranno su due nuovi protocolli: Agent2Agent (A2A), progettato per facilitare la collaborazione tra agenti, e Model Context Protocol (MCP), che standardizza l’accesso ai dati e agli strumenti esterni. Verrà inoltre utilizzata una nuova dashboard, Agent Feed, per monitorare i compiti svolti dagli agenti, rilevare i blocchi e intervenire rapidamente in caso di problemi.