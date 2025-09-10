Copilot arriva su Word Online e corregge tutto con clic

Se scrivere è un piacere, correggere è decisamente più noioso. Chi usa Word Online lo sa bene: errori di battitura, frasi da riformulare, suggerimenti da accettare uno per uno. Ora Microsoft ci dà un taglio. Grazie a Copilot, l’intelligenza artificiale integrata in Word per il web, si può sistemare grammatica e ortografia in blocco, senza perdere tempo tra decine di notifiche.

Word Online: addio alle correzioni manuali, ora ci pensa Copilot

La nuova funzione è già disponibile per chi ha una licenza Copilot. Basta evidenziare il testo e cliccare sull’icona con la penna e le stelline che appare a sinistra. In alternativa, si può usare la scorciatoia da tastiera Alt + I. Si apre così un pannello con diverse opzioni:

Correggere ortografia e grammatica;

Riscrivere automaticamente;

Rendere il testo più breve;

Rendere il tono più formale;

Visualizzare come tabella;

Chattare con Copilot.

Una volta selezionata l’azione, Copilot analizza il testo e propone le modifiche. Si possono accettarle tutte, annullarle o intervenire parola per parola.

Tutto online, senza installazioni né software pesanti

Word Online è gratuito e accessibile da qualsiasi browser, ma con Copilot diventa uno strumento particolarmente utile per chi scrive parecchio, come studenti, professionisti e content creator, soprattutto quando si lavora su testi lunghi o in mobilità. L’integrazione dell’AI è interessante soprattutto per una cosa: le correzioni contestuali mentre si scrive, non il solito controllo ortografico.

L’unica pecca è che, per ora, la correzione automatica è disponibile solo in inglese, ma Microsoft ha già annunciato l’arrivo di nuove lingue nei prossimi aggiornamenti. Considerando che Office ha una buona base utenti nel nostro Paese, forse non dovremo aspettare troppo.