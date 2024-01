Coppa d'Africa 2024, Marocco-Congo: come vederla dall'estero

Oggi pomeriggio, alle 15:00 ora italiana, Marocco e Repubblica Democratica del Congo si sfideranno nel match valido per la seconda giornata del girone F della Coppa d’Africa 2024. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia e in streaming tramite l’app Sportitalia e il sito web sportitalia.com. Se sei all’estero, a causa delle restrizioni geografiche non puoi avere accesso né all’applicazione né al sito di Sportitalia. Come fare allora per guardare l’incontro? Una soluzione c’è.

Per vedere Marocco-Congo in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, grazie alla quale è possibile superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Al momento la migliore VPN disponibile è NordVPN, che offre una velocità di gran lunga superiore alla concorrenza e una sicurezza online avanzata grazie a numerose funzionalità extra, tra cui Threat Protection.

Come vedere in streaming Marocco-Congo dall’estero con una VPN

La visione in streaming dall’estero del match di oggi di Coppa d’Africa tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo richiede l’attivazione di una VPN come NordVPN, attraverso cui si può simulare una connessione dall’Italia e bypassare le restrizioni geografiche che impediscono l’utilizzo dell’app e del sito web di Sportitalia.

Dopo aver completato la sottoscrizione di uno dei piani a scelta, è sufficiente scaricare l’app NordVPN sul dispositivo dove si vuole vedere l’incontro di Coppa d’Africa, per poi accedere con le proprie credenziali e selezionare uno dei server VPN disponibili in Italia. Subito dopo l’attivazione del server VPN italiano, sarà possibile usare di nuovo i servizi di Sportitalia.

Ti segnaliamo che in queste ore i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63%. In più puoi beneficiare di 3 mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.