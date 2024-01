Coppa d'Africa, Marocco-Sudafrica: come vederla in streaming dall'estero

Martedì 30 gennaio, alle 21:00 ora italiana, Marocco e Sudafrica si sfideranno nell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app Sportitalia e sul sito web sportitalia.com. Chi si trova all’estero, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, ha invece bisogno di un aiuto extra.

Per vedere Marocco-Sudafrica in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, il servizio che permette di superare il blocco geografico e guardare tutti i propri contenuti preferiti in qualunque parte del mondo. A questo proposito, ti segnaliamo la nuova offerta di Private VPN, uno dei migliori servizi del settore, disponibile in promo a soli 2,08 euro al mese per 36 mesi, grazie al maxi sconto dell’85%.

Coppa d’Africa 2024: come vedere Marocco-Sudafrica in streaming

La visione in streaming dall’estero dell’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Sudafrica richiede l’attivazione di una VPN. Alla luce della nuova offerta di queste ore, ti suggeriamo di affidarti a PrivateVPN, tra i migliori servizi VPN disponibili sul mercato. Per i primi tre anni è in offerta a soli 2,08 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione.

Dopo aver attivato il servizio VPN, puoi procedere in questo modo:

Scarica l’app PrivateVPN sul dispositivo dove intendi guardare la partita di Coppa d’Africa. Accedi con le tue credenziali. Seleziona uno dei server VPN disponibili in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese. Apri l’app Sportitalia o collegati al sito ufficiale sportitalia.com e goditi la visione del match.

Prima di andare, ti ricordiamo soltanto che l’inizio del match di Coppa d’Africa Marocco-Sudafrica è fissato per le 21:00 di martedì 30 gennaio: guarda la partita in streaming dall’estero tramite l’app di Sportitalia e il servizio PrivateVPN che ti consente di aggirare le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.