Coppa del Mondo e truffe: ecco le 5 più pericolose

I campionati mondiali di calcio di Qatar 2022 sono ormai alle porte e, come è prevedibile, stanno catturando l’attenzione di tutto il mondo.

In questo senso, ovviamente, non potevano mancare i criminali informatici (e non) che stanno cercando di sfruttare la kermesse per le proprie attività losche. La Coppa del Mondo e le truffe infatti, vanno di pari passo: ma quali sono i pericoli maggiori sotto questo punto di vista?

In primis, la vendita di biglietti falsi per i match in programma è un’ottima esca per attacchi di tipo phishing. In tal senso, anche se la prudenza può essere un buon modo per prevenire la truffa, un ottimo antivirus resta una certezza quasi indispensabile.

In seconda battuta, possiamo parlare di premi ed estrazioni fasulle, che sfruttano nome e marchio relativo ai campionati mondiali, sono truffe che si stanno diffondendo a tutte le latitudini.

Sfruttando la Coppa del Mondo, le truffe online si stanno moltiplicando: ecco come prevenirle

Sempre abbinata alla competizione calcistica per eccellenza, sono abbinate diverse frodi rispetto a merchandising contraffatto. Si parla di siti poco affidabili che vendono accessori, abbigliamento e altri prodotti che, una volta ricevuti, si rivelano opera di contraffazione.

Non mancano poi le NFT o le criptovalute fraudolente in qualche modo collegate alla Coppa del Mondo, così come siti di scommesse “improvvisati”. Infine, per chi intende seguire da vicino le partite in Qatar, non mancano truffe per quanto concerne voli aerei e hotel.

L’attenzione per prevenire queste frodi deve essere accompagnata da uno strumento come Kaspersky Internet Security, in grado di fornire protezione online a 360 gradi.

Oltre al classico strumento di rilevazione ed eliminazione infatti, questo pacchetto offre una VPN gratuita con 300 MB di traffico giornaliero incluso. A questa, si aggiunge un sistema di protezione delle transazioni digitali: si tratta di una soluzione ideale per prevenire frodi di qualunque tipo.

Non solo: vista l’attuale promozione di Kaspersky Internet Security, oggi risulta molto più conveniente rispetto al passato.

Si parla del 58% di sconto sul prezzo di listino, il che significa appena 20,99 euro all’anno per proteggere il proprio dispositivo elettronico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.