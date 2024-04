Coppa Italia: come vedere Lazio-Juve in diretta streaming dall'estero

Sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juve, ma ti trovi all’estero? Non preoccuparti, c’è una soluzione semplice e affidabile per goderti ogni momento del match in diretta streaming. Si chiama NordVPN e oggi è proposta ad un prezzo speciale.

Dove vedere Lazio – Juve in streaming

La partita sarà trasmessa gratuitamente in diretta su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming accessibile a tutti. Ma, se ti trovi fuori dall’Italia, potresti incontrare alcune restrizioni geografiche che impediscono l’accesso al contenuto. Ecco come NordVPN può aiutarti.

NordVPN offre un servizio VPN sicuro e semplice da usare che ti permette di connetterti a server italiani, rendendo così possibile lo streaming di Mediaset Infinity senza blocchi geografici. Attivare la VPN è facile. Ti sarà sufficiente seguire questi passaggi:

Visita il sito di NordVPN e scegli un piano di abbonamento.

Crea un account fornendo un’email e selezionando un metodo di pagamento.

Scarica e installa l’app di NordVPN sul dispositivo che userai per lo streaming.

Accedi all’app e connettiti a un server in Italia.

Verifica la tua connessione VPN assicurandoti di avere un IP italiano.

Accedi a Mediaset Infinity, cerca la partita di Coppa Italia e goditi la diretta.

Per quanto riguarda i costi ci sono buone notizie. Per i nuovi utenti, NordVPN propone un’offerta imperdibile: il piano base con uno sconto del 50% sull’abbonamento biennale, che include anche 3 mesi gratis. Il costo mensile è di soli 3,69 €, un piccolo prezzo per non perdere gli appuntamenti sportivi più importanti e navigare in sicurezza su internet.

La partita tra Lazio e Juve si terrà questa sera alle 21:00. La Juventus cercherà di difendere il vantaggio di 2-0 acquisito nell’andata, mentre la Lazio spera di ribaltare il risultato per avanzare nella competizione. Con la VPN attiva e Mediaset Infinity pronto, non dovrai perderti neanche un minuto di questo appassionante incontro. Non permettere che la distanza ti impedisca di tifare per la tua squadra preferita. Visita ora il sito NordVPN e attiva il piano Base.