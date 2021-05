Coppa Italia: Juventus-Atalanta, l'exchange Crypto sponsor ufficiale

La finale di Coppa Italia che mercoledì 19 maggio vedrà Juventus e Atalanta contendersi il titolo avrà come sponsor ufficiale Crypto.com. Un ennesimo punto di contatto tra il mondo del calcio e quello delle criptovalute, dopo che il bianconero Cristiano Ronaldo nei mesi scorsi è stato premiato con 770 fan token $JUV.

L’exchange, fondato nel 2016 e con base a Hong Kong, sta guardando con interesse sempre maggiore all’ambito sportivo in modo da far conoscere il proprio brand e attirare nuovi clienti. Lo ha già fatto di recente grazie alla stretta di mano con il team Aston Martin Cognizant in Formula 1. Questo il commento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.

Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa collaborazione con Crypto.com, una società leader nel mondo delle criptovalute e degli NFT. Siamo la prima lega di calcio al mondo a siglare un accordo in questo nuovo mercato, estremamente innovativo e rilevante non solo per i tifosi sportivi, che negli ultimi mesi ha già visto attivarsi altri campionati di livello mondiale come la NBA.

⚽️We’re proud to announce that we’re the first cryptocurrency and #NFT partner of @SerieA, the Italian Football league.

🏆 You’ll see our debut at Coppa Italia🇮🇹 where @Atalanta_BC will challenge @juventusfcen

🗓️19 May

Our joint statement: https://t.co/YCbxRqZdg4 pic.twitter.com/PhocBeexUG

— Crypto.com (@cryptocom) May 6, 2021