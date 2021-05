Non importa che tu creda ciecamente nelle criptovalute o che tu le possa reputare una bolla destinata ad esplodere. Se hai già deciso che investirai in criptovalute, o se hai già deciso che non lo farai, dovresti però prendere questa decisione evitando un rischio di grande pericolosità: la non-competenza. Prima di discutere di criptovalute, insomma, bisogna capire cosa sono, come funzionano, come nascono: solo a quel punto si potrà iniziare a ragionare sull’opportunità o meno di riversarvi su i propri risparmi.

Quanto costa tutto ciò? Appena 12,99 euro. Insomma: una spesa minima che può trasformarsi in ricchezza o in una assicurazione contro una grave perdita. Perché solo una cosa non ci si può in alcun modo permettere: l’ignoranza.

Blockchain, Bitcoin e criptovalute

Capire i bitcoin, tanto per intenderci, significa capire come funziona la blockchain, su che basi opera il mining, su quali direttrici si muovono gli alti e bassi di una valuta tanto volatile. I corsi Udemy affrontano anche questi temi, mettendo in ballo docenti di grande esperienza ed un format premiato basato su rapidi corsi online (con video e materiale da scaricare) per aprire ad una veloce comprensione dei rudimenti della materia.

Inevitabilmente studiare è necessario, soprattutto quando le decisioni sono afferenti ad economia ed investimenti. Partire dalle basi significa comprendere quegli elementi sui quali poi ci si potrà costruire un’opinione senza essere sballottati tra gruppi Facebook, analisi faziose e maghi improvvisati del guadagno facile.

In questi giorni Udemy propone alcuni corsi sulle criptovalute con sconti a doppia cifra, potendo così attingere in poche ore alle informazioni di cui si necessita:

Blockchain, Bitcoin e criptovalute (di Edmond B.): 12,99 euro ( 129,99 euro )

(di Edmond B.): 12,99 euro ( ) Investire in criptovalute e NFT (di Gianluca Sidoti): 16,99 euro ( 99,99 euro )

(di Gianluca Sidoti): 16,99 euro ( ) Criptovalute, Bitcoin e blockchain spiegate semplicemente (di Maximiliano Palladini): 12,99 euro ( 129,99 euro )

Troppo spesso il rischio è di cadere nella trappola di corsi ad alto costo o di rinunciare alla formazione proprio per evitare spese troppo onerose. In questo caso l’offerta temporanea permette invece un accesso completamente democratico ai contenuti, creando una opportunità da non perdere. Inutile poi dire “non lo sapevo che”: investire in criptovalute senza sapere cosa siano è come acquistare un’auto senza aver conseguito la patente.