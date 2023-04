Coppa Italia: come Inter-Juventus in streaming gratis

Inter-Juventus di Coppa Italia assegnerà a una delle due squadre il pass per la finalissima della competizione. Con fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 26 aprile, la semifinale di ritorno può essere guarda in streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento, da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone e i tablet. È dunque tutto pronto per una notte magica, in scena nella cornice sempre suggestiva di San Siro.

Inter-Juventus di Coppa Italia in streaming gratis

Trattandosi di un’esclusiva Mediaset, il match può essere visto in diretta sulla piattaforma Infinity, in modo completamente gratuito, con la telecronaca di Massimo Callegari affiancato da Massimo Paganin per il commento tecnico. In alternativa, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il proprio televisore su Canale 5 per godersi lo spettacolo di questo ennesimo derby d’Italia.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Inzaghi e Allegri, al loro quarto confronto stagionale. A disposizione Lukaku, graziato dalla Federazione, ma quasi certamente in panchina.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Martinez;

Juventus (3-5-1-1): Perin, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Chiesa.

Si riparte del pareggio dell’andata, 1-1, frutto di un finale rocambolesco, non privo di tensioni. Il ritorno di semifinale della Coppa Italia in scena questa sera a San Siro, permetterà a una delle due squadre di staccare il pass per affrontare una tra Fiorentina e Cremonese nella finalissima in programma a Roma il 24 maggio. Ricordiamo che la regola dei gol in trasferta è stata abolita, dunque nel caso di un pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementare e poi eventualmente alla lotteria dei rigori.

