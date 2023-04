Coppa Italia: come vedere Juventus-Inter in streaming

Juventus-Inter non è mai una partita come tutte le altre: è il derby d’Italia, questa volta in scena per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il primo capitolo della sfida va in scena alle ore 21:00 di martedì 4 aprile, mentre il ritorno di disputerà a fine mese (il 26). Sul terreno dell’Allianz Stadium scenderanno due squadre che si sono già incrociate nelle scorse settimane in campionato, per una gara terminata in favore dei bianconeri, non senza qualche polemica.

Juventus-Inter di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che desiderano seguire le ultime fasi del torneo hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis attraverso il servizio Mediaset Infinity. Vale anche dall’estero: non bisogna far altro che accedere alla piattaforma mediante NordVPN. Da casa, invece, è sufficiente sintonizzare il televisore su Canale 5, dove il match è trasmesso in chiaro.

La qualificata si giocherà poi il trofeo nella finalissima di Roma, in programma per il 24 maggio, contro la vincente dell’altra semifinale, Cremonese-Fiorentina, che vede i grigiorossi reduci da un cammino sorprendente, avendo eliminato Napoli e Roma, nonostante le difficoltà fin qui incontrate in Serie A.

Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Allegri e Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens, Lautaro Martinez, Lukaku.

L’albo d’oro della competizione vede al primo posto per vittorie proprio la Juventus, con 14 trofei conquistati su 21 finali disputate. L’Inter invece è terza (dopo la Roma): ne ha vinti invece 8 con 14 finali alle spalle.

