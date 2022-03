Coppa Italia di pallavolo in streaming con BlufVPN

Tra gli eventi più attesi dagli appassionati di pallavolo c’è sicuramente la Final Four di Coppa Italia maschile che si svolgerà il 5-6 marzo nella Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Gli utenti italiani potranno seguire gli incontri sui canali Rai (digitale terrestre o streaming), ma chi si trova all’estero non vedrà nulla. La soluzione è installare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni a BlufVPN con uno sconto dell’80%.

Final Four di Coppa Italia con BlufVPN

Una VPN garantisce la privacy online perché nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo. Ciò riduce anche il rischio di essere “seguiti” dal provider Internet o da malintenzionati. Le Virtual Private Network sono sempre più popolari anche per un altro motivo, ovvero la possibilità di accedere ai servizi di streaming, aggirando le restrizioni geografiche.

Oltre che sui canali Rai del digitale terrestre (ovviamente non accessibili all’estero), la Final Four di Coppa Italia maschile verrà trasmessa in streaming su RaiPlay. Purtroppo, come indicato sul sito ufficiale, gli utenti non vedranno nulla perché la Rai non ha i diritti di trasmissione al di fuori dell’Italia. Ecco quindi l’utilità della VPN. Scegliendo un server posizionato in Italia si può seguire l’evento in diretta.

BlufVPN possiede una rete di oltre 500 server, alcuni dei quali ottimizzati proprio per lo streaming, per cui non ci sono interruzioni, buffering o cali di qualità. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli supportati sono OpenVPN, WireGuard e IKEv2/IPSec. BlufVPN è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Con un singolo abbonamento è possibile utilizzare fino a cinque dispositivi in contemporanea.

Grazie all’offerta attuale, l’abbonamento per tre anni è disponibile a 2 euro/mese (sconto dell’80%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.