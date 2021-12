Corea del Nord hackera criptovalute per 1,7 miliardi di dollari

Stando a quanto affermato dal procuratore federale degli Stati Uniti, alcuni hacker al soldo del governo nord coreano hanno effettuato una serie di attacchi informatici senza precedenti. Nel corso di tali azioni, gli stessi si sono appropriati di 1,7 miliardi di dollari in criptovalute.

L'offensiva ha coinvolto tre exchange che si sono visti sottrarre una quantità considerevole di valute virtuali nel corso di tre distinte azioni datate rispettivamente 2017, 2018 e 2020.

I pirati informatici hanno colpito duramente anche l'exchange YouBit, con sede in Corea del Sud, che ha poi dovuto chiudere i battenti proprio a causa dei danni conseguenti all'intrusione.

Gli esperti del settore si sono divisi sul reale destino delle criptovalute rubate. Secondo alcuni i fondi sono stati impiegati per mantenere il sistema bellico del paese, secondo altri la Corea del Nord ha mantenuto il controllo delle criptovalute, restando in attesa degli sviluppi del mercato.

