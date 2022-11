Come vedere Corea del Sud-Ghana in streaming

Corea del Sud-Ghana è un incontro già decisivo per il destino del gruppo H nei mondiali di calcio in Qatar, quello che vede protagoniste anche le nazionali di Portogallo e Uruguay. Il pallone inizierà a rotolare sul campo dell’Education City Stadium di Ar Rayyan alle ore 14:00 di lunedì 28 novembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, poiché il servizio pubblico detiene i diritti in esclusiva per trasmettere tutti i 64 match della competizione.

Corea del Sud-Ghana: guarda la partita in diretta streaming

Devi solo collegarti alla piattaforma RaiPlay. Non è richiesto alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento. È possibile farlo da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. In alternativa, sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 2). Disponibile anche la visione a risoluzione 4K, ovviamente per chi è in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono incontrate in 9 occasioni, tra l’agosto 1982 e il giugno 2014, mai nella cornice di un mondiale. Il bilancio delle sfide è in perfetta parità: 4 vittorie a testa e un pareggio.

Ecco di seguito qual è la classifica del gruppo H al termine del primo turno.

Portogallo: 3 punti; Corea del Sud: 1 punto; Uruguay: 1 punto; Ghana: 0 punti.

Per chi si trova all’estero, ma vuol guardare Corea del Sud-Ghana in diretta streaming con telecronaca in italiano, il consiglio è connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.