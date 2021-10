Corel AfterShot 3: la suite definitiva per la post-produzione RAW

Se sei un appassionato o un professionista dell’immagine, un foto editor di alta qualità è indispensabile per ottenere buoni risultati. In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori in assoluto: Corel AfterShot Pro 3, una soluzione di livello professionale estremamente affidabile.

Corel AfterShot Pro 3: caratteristiche

AfterShot Pro 3 è senza dubbio uno dei software più adottati dai professionisti per l’elaborazione delle immagini in formato RAW. Va a scontrarsi con un mastodonte della post-produzione che è Adobe Lightroom. Rispetto a quest’ultimo, AfterShot è circa 4 volte più veloce, il che consente di ottimizzare il lavoro, anche se i vantaggi non si fermano qui. La soluzione di Corel non richiede un abbonamento, in questo caso acquisterai una licenza a vita per il software. Questo garantisce oltre che un notevole risparmio in termini di costo, anche una maggiore semplicità d’utilizzo non intaccata da continui rinnovi. Troviamo, inoltre, un’interfaccia migliorata e semplificata, con un file manager integrato che non richiede l’importazione. Un prodotto che fa dell’efficienza un aspetto distintivo rispetto alla concorrenza.

Nella nuova versione sono state aggiunte alcune funzionalità indispensabili soprattutto per i professionisti. Un esempio è sicuramente l’aggiunta del watermark che protegge la proprietà dell’immagine e la riproduzione non autorizzata. È stato inserito poi un updater per i profili della fotocamera, che include la maggior parte dei modelli in commercio incluse le fotocamere mirrorless e compatte. Ottimo il tool per personalizzare il Lens Correction e salvarne il profilo così da ottenere un risultato distintivo. Da non sottovalutare nell’offerta, è l’inclusione del plugin Particle Shop. Si tratta di uno strumento intuitivo dedicato ai professionisti più creativi, compatibile con tavolette sensibili alla pressione, dispositivi touchscreen e mouse. Chiude l’ottima integrazione con Adobe Photoshop grazie alla funzione “one click” che consente di importare le immagini sulla suite di Adobe in pochi secondi.

Grazie ad uno sconto del 20% Corel AfterShot Pro 3 può essere acquistato a soli 69,99 euro direttamente dal sito di Corel, che insieme a Particle Shop dal valore di 39,95 euro, fornisce un risparmio complessivo di ben 59,95 euro sul prezzo di listino.