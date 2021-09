Corel Painter scontato e con un omaggio da 200 euro

Se sei un amatore dell’immagine, e ancor di più se sei un professionista, conoscerai senza dubbio Corel, la società che ha fatto della grafica digitale una vera e propria arte. Quella che ti riportiamo oggi è un’ottima offerta sul nuovissimo Corel Painter 2022 scontato del 15%, e che ti garantisce in omaggio il pacchetto Signature Style Brush dal valore di ben 200 euro circa. Un vero e proprio affare quindi.

Corel Painter 2022: caratteristiche

Ma di cosa si tratta? Corel Painter è una suite dedicata alla pittura digitale di livello professionale, con strumenti di altissimo livello sotto ogni punto di vista. I pennelli, infatti, riescono a ricreare un fedelissimo effetto della setola. Allo stesso modo è possibile realizzare sfumature estremamente realistiche, e tratti quasi identici a quelli della mano. Tuttavia, Painter non è uno strumento dedicato esclusivamente alla pittura su tela, ma fornisce diverse soluzioni per ogni tipo di illustrazione. È possibile realizzare disegni per un videogioco, piuttosto che illustrazioni di film, o tavole frutto esclusivamente della propria fantasia. Una suite completa che si adegua ad ogni esigenza creativa.

Tra le feature di maggior rilievo, c’è senza dubbio la compatibilità, non solo sul piano del sistema operativo che include sia Windows che MacOS. Painter è pienamente compatibile con le tavolette grafiche, riconoscendo la rotazione, l’inclinazione e la pressione dello stilo per garantire un tratto assolutamente naturale. Molto comoda, inoltre, l’integrazione con Photoshop che consente di importare (o esportare) i file sulla suite di Adobe per una eventuale post-produzione. Fantastica, infine, l’intelligenza artificiale che attraverso la funzione auto-paint, rende qualsiasi fotografia un vero e proprio ritratto. Insomma, riportare tutte le caratteristiche di Painter sarebbe decisamente un’impresa ardua. Basti sapere che si tratta dello strumento più utilizzato dai professionisti a livello mondiale, e le ragioni sono piuttosto evidenti.

Grazie ad uno sconto del 15%, la licenza Painter può essere acquistata direttamente dal sito di Corel a soli 359,95 euro con incluso il Signature Style Brush Pack in omaggio, per un risparmio totale di addirittura 262,90 euro. Un’offerta da cogliere al volo.