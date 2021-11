Corel lancia sconti Black Friday: offerte pazze su software per ufficio e artisti

Dopo avere trattato la singola offerta su Corel AfterShot Pro 3, torniamo nel catalogo della medesima società per vedere alcune delle migliori offerte per l’Anteprima Black Friday. Si parla di risparmi fino al 40% su una vasta gamma di prodotti dedicati ad artisti, fotografi, architetti e scrittori. Pensate, a queste offerte vengono aggiunti anche contenuti extra in regalo! Senza ulteriori indugi, dunque, andiamo a vedere alcuni dei software in sconto.

Corel offerte Black Friday: i programmi imperdibili

Tra tutti i software firmati Corel in offerta, segnaliamo in particolare i seguenti:

WordPerfect Office Standard 2021 : suite per l’ufficio con strumenti per scrivere documenti, creare fogli di lavoro, preparare presentazioni grafiche e gestire file PDF. Questo software è anche compatibile con tutti i file generati da programmi del pacchetto Microsoft Office. Il prezzo è pari a 289,99 Euro al posto di 414,99 Euro e include Clipart Collection e WinZip 25 Pro, oltre a Corel AfterShot 3;

: suite per l’ufficio con strumenti per scrivere documenti, creare fogli di lavoro, preparare presentazioni grafiche e gestire file PDF. Questo software è anche compatibile con tutti i file generati da programmi del pacchetto Microsoft Office. Il prezzo è pari a 289,99 Euro al posto di 414,99 Euro e include Clipart Collection e WinZip 25 Pro, oltre a Corel AfterShot 3; Painter 2022: software di pittura con una vastissima gamma di strumenti per creare dipinti professionali. È compatibile sia con PC che con Mac e supporta sia Photoshop che i tablet da disegno. Il prezzo in questo caso è pari a 359,95 Euro anziché 424,95 Euro e include sia WinZip 25 Pro che un bundle di pennelli per Painter 2022;

PhotoMirage : programma pensato per creare animazioni a partire da una semplice fotografia. Il suo utilizzo è semplicissimo e permette di ottenere risultati spettacolari, animando qualsiasi dettaglio si desideri da una fotografia. I progetti finali potranno poi essere caricati con pochi click su Instagram, Facebook o altri social. Il prezzo? 41,99 Euro al posto di 59,99 Euro, con in regalo ParticleShop e WinZip 25 Pro;

: programma pensato per creare animazioni a partire da una semplice fotografia. Il suo utilizzo è semplicissimo e permette di ottenere risultati spettacolari, animando qualsiasi dettaglio si desideri da una fotografia. I progetti finali potranno poi essere caricati con pochi click su Instagram, Facebook o altri social. Il prezzo? 41,99 Euro al posto di 59,99 Euro, con in regalo ParticleShop e WinZip 25 Pro; CorelCAD 2021: software di progettazione 3D e disegno 2D disponibile sia su PC Windows che su Mac. Questo programma è pensato per i professionisti dell'architettura e dell’ingegneria e gode del supporto nativo di formati come .DWG, .STL, .PDF e .CDR. Il prezzo è normalmente paria 829,99 Euro ma, per il Black Friday, scende del 10% a 744,99 Euro.

Ovviamente la lista non finisce qui, dunque vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale e cercare il prodotto di vostro interesse.