Corel VideoStudio Ultimate 2021 al 10% in meno, con regali aggiuntivi!

Corel VideoStudio Ultimate 2021 è finalmente disponibile sul mercato e gode già di uno sconto del 10% grazie a un codice coupon disponibile per un periodo limitato. Il prezzo scende solamente da 89,99 Euro a 80,99 Euro. Tuttavia, è in corso una offerta a tempo che permetterà di ottenere un pacchetto di ottimizzazioni per progetti video completamente gratis, quando il suo valore di mercato è pari a 68,95 Euro!

Corel VideoStudio Ultimate 2021: i dettagli dell’offerta

Innanzitutto, a cosa serve Corel VideoStudio Ultimate 2021? Si tratta di un programma dedicato alla produzione e all’editing di video. Esso contiene strumenti di editing video come gradazione del colore, mascheramento video, stabilizzazione video avanzata, editing dinamico. Inoltre, ci sono modelli già pronti per creare contenuti d’alta qualità in pochissimo tempo.

Non mancano poi le tipiche funzionalità che possiamo trovare in software analoghi. Per esempio taglio, rotazione e ridimensionamento di clip; correzione delle imperfezioni; profili LUT; correzione dei colori; ma anche overlay ed effetti aggiuntivi, persino in realtà aumentata!

Interessante notare come vengano garantite anche funzionalità per la registrazione dello schermo o della webcam del PC, oppure per registrare e modificare file audio selezionando anche effetti e brani royalty-free. Insomma, avete capito: Corel VideoStudio Ultimate 2021 è un pacchetto davvero completo, ricco di funzionalità professionali.

Come specificato in apertura, il prezzo normale è pari a 89,99 Euro IVA inclusa. Grazie al coupon VSP2021SAVE10 potrete però godere di un taglio del 10% sul listino. Alla fine, quindi, pagherete 80,99 Euro. In aggiunta, al completamento dell’acquisto vi verrà consegnato gratuitamente un pacchetto esclusivo di file per ottimizzare i vostri progetti video. Se ancora non vi convince, potrete comunque effettuare una prova gratuita di Corel VideoStudio Ultimate 2021 per 30 giorni. Dopodiché, potrete acquistare il software e, eventualmente, richiedere il rimborso entro 30 giorni.

Nel caso in cui, invece, siate già in possesso di Corel VideoStudio Pro, sarà possibile acquistare l’upgrade a Ultimate pagando 62,99 Euro anziché 69,99 Euro, sempre sfruttando il codice sconto detto sopra.