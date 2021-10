CorelDRAW Graphics Suite 2021 e Technical Suite 2021: le novità

Annunciati da Corel importanti aggiornamenti per la propria offerta di strumenti dedicati ai progetti grafici, pensati per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro. Sono da segnalare anzitutto le nuove versioni 2021 di CorelDRAW Graphics Suite e di CorelDRAW Technical Suite.

CorelDRAW Graphics Suite 2021: le novità

Gli utenti con abbonamento ottengono, tra le altre cose l'accesso integrato alla libreria di Google Fonts, la gestione dinamica delle risorse per migliorare la collaborazione in team, ottimizzazioni per quanto riguarda le prestazioni nell'interfacciarsi all'infrastruttura cloud e strumenti tipografici inediti.

La Graphics Suite 2021 include CorelDRAW (progettazione di grafica e layout), Corel PHOTO-PAINT (fotoritocco e pittura digitale), Corel Font Manager (gestione ed esplorazione dei font), CAPTURE (cattura di schermate), CorelDRAW.app (applicazione Web di illustrazione vettoriale, anche per iPad) e AfterShot 3 HDR (editor fotografico RAW). È disponibile per Windows 10, Windows 11, macOS, iPad, nella versione Web e per dispositivi mobile in abbonamento al prezzo annuale di 349 euro. La licenza perpetua con programma Maintenance di un anno incluso è invece in vendita al costo consigliato di 933 euro. Sul sito ufficiale la possibilità di effettuare una prova gratuita di 15 giorni. Questo il commento di John Falsetto, Senior Director per la divisione prodotti, grafica e produttività.

Che si lavori in ufficio, a casa o da remoto, la linea di prodotti CorelDRAW 2021 include suite affidabili che consentono ai professionisti della grafica di lavorare come, quando e dove desiderano. Con nuove funzionalità, utili contenuti e il supporto delle tecnologie più recenti, questi nuovi aggiornamenti in esclusiva per gli utenti in abbonamento offrono ai professionisti della grafica tecnica e creativa il massimo valore e tengono fede al nostro impegno di fornire tutto ciò di cui hanno bisogno per il successo dei loro progetti.

CorelDRAW Technical Suite 2021: le novità

La Technical Suite 2021 si spinge oltre per soddisfare le esigenze di coloro che, operando in settori come manufacturing, ingegneria, architettura e hi-tech, si trovano alle prese con illustrazioni tecniche professionali, documentazione visiva e materiale di marketing.

Include funzionalità inedite come la transizione fluida dalla progettazione all'illustrazione 3D, la possibilità di lavorare più velocemente con un approccio ripensato per l'illustrazione tecnica, la creazione di cataloghi dei pezzi di ricambio completi e la trasformazione dei progetti tecnici in risorse di marketing.

La Technical Suite 2021 è composta da Corel DESIGNER (progettazione e illustrazione tecnica), CorelDRAW (progettazione di grafica e layout), Corel PHOTO-PAINT (fotoritocco e pittura digitale), XVL Studio Corel Edition (modelli e viste 3D per i progetti tecnici), Corel Font Manager (gestione ed esplorazione dei font), CAPTURE (cattura di schermate), CorelDRAW.app (applicazione Web di illustrazione vettoriale, anche per iPad) e AfterShot 3 HDR (editor fotografico RAW). È disponibile per Windows 10 e Windows 11 come licenza singola in inglese, tedesco, francese e giapponese, mentre quelle aziendali sono disponibili anche in italiano e altre lingue. È accessibile in abbonamento al prezzo annuo di 499 euro. Il costo consigliato per la licenza perpetua della versione completa, con programma Maintenance di un anno incluso è 1.199 euro. In questo caso, attraverso il sito ufficiale, è possibile accedere a una prova gratuita di 30 giorni. Chiudiamo con le parole di Klaus Vossen, Senior Product Manager di CorelDRAW.