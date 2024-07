Correte su Amazon e acquistate il mouse Wireless Trust Mydo a soli 8€

Se sei alla ricerca di un mouse wireless economico ma affidabile, Amazon ha l’offerta perfetta per te: il Trust Mydo è ora disponibile a soli 8,40 euro, rispetto al prezzo originale di 17,99 euro. Questa straordinaria riduzione di prezzo rende il Trust Mydo un’opzione ideale per chiunque abbia bisogno di un mouse wireless per lavoro, studio o uso personale.

Caratteristiche del mouse Wireless Trust Mydo

Il mouse wireless Trust Mydo è un dispositivo versatile e comodo, progettato per offrire un’esperienza utente fluida e senza intoppi. Questo mouse è stato progettato pensando all’ergonomia, perché la sua forma si adatta perfettamente alla mano, riducendo l’affaticamento durante lunghe sessioni di utilizzo. Questo lo rende ideale per chi lavora molte ore al computer e va bene sia per i mancini che per i destrorsi.

Il mouse utilizza una connessione wireless a 2,4 GHz, garantendo una trasmissione dati stabile e senza ritardi fino a 10 metri. L’installazione è semplice e immediata grazie al ricevitore USB plug-and-play riponibile. Basta inserire il ricevitore in una porta USB del computer e il mouse è pronto all’uso, senza bisogno di installare driver aggiuntivi. Il Trust Mydo è dotato di un sensore ottico avanzato che offre una precisione e una risposta eccellenti su diverse superfici. Questo lo rende adatto a diverse applicazioni, dal lavoro quotidiano al gaming leggero. La velocità è regolabile (1000/1400/1800 DPI) e garantisce precisione e sensibilità del mouse.

Il Trust Mydo è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Linux, garantendo un’ampia compatibilità con diversi dispositivi. Infine il clic silenzioso riduce i suoni dei clic di almeno il 90%, garantendo la massima tranquillità e imitando le distrazioni.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il mouse wireless Trust Mydo a un prezzo eccezionale su Amazon. Con le sue caratteristiche avanzate, il design ergonomico e il prezzo scontato, questo mouse è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile ed economico. Visita Amazon e approfitta di questa straordinaria offerta prima che scada!