 Corri, salta e vola: con la DJI Osmo Action 4 rendi magico ogni momento
Stai progettando delle vacanze al mare con immersioni subacquee, arrampicate in montagna, sci o escursioni in mountain bike? Per queste e tantissime altre avventure hai sicuramente bisogno di una Action Cam di qualità. Se vai subito su Amazon puoi acquistare la mitica DJI Osmo Action 4 a soli 199 euro, anziché 229 euro.

Con lo sconto del 13% potrai risparmiare 30 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa una Action Cam spettacolare per immortalare i tuoi momenti e renderli magici. Niente più sfarfallì, sfumature e vibrazioni fastidiose. In più se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

DJI Osmo Action 4: l’avventura come non l’hai mai vissuta

Se sei un tipo avventuriero e ovviamente non vuoi solo goderti il momento ma rivederlo più avanti e magari condividerlo con gli amici, hai sicuramente bisogno della mitica DJI Osmo Action 4. Grazie al suo sensore professionale da 1/1,3 pollici è in grado di garantire una qualità delle immagini in 4k a 120 fps indipendentemente dallo scenario. E garantisce anche un audio eccellente con soppressione dei rumori in qualsiasi ambiente.

Offre una straordinaria resistenza al freddo fino a -20° C ed è impermeabile fino a 18 metri di profondità senza la custodia e fino a 60 metri grazie alla custodia. Gode di uno stabilizzatore anche ruotando la 360° e potrai passare rapidamente dalle riprese in verticale e in orizzontale. Ha un doppio touchscreen a colori che ti permette di vedere le anteprime perfettamente e un’autonomia che arriva fino a 160 minuti con ricarica rapidissima. In confezione troverai una batteria, un supporto per adattatore a sgancio rapido e cornice di protezione.

Non aspettare che sia tardi e la proporzione sparisca. Prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista la tua DJI Osmo Action 4 a soli 199 euro, anziché 229 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Pubblicato il 16 feb 2026

16 feb 2026
