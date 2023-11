Corsair Dark Core: un AFFARE imperdibile su Amazon (-32%)

Il Corsair Dark Core RGB PRO SE è il mouse da gaming che stavi aspettando, e oggi hai l’opportunità di ottenerlo con uno sconto incredibile del 32% su Amazon, grazie alle super offerte del Black Friday che terminano oggi, 27 novembre, a mezzanotte. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 79,99 euro.

Corsair Dark Core: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mouse da gaming è la sua versatilità nelle modalità di connessione. Con la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, la connessione avviene in meno di 1 millisecondo, garantendo una reattività eccezionale. Inoltre, hai la possibilità di connetterti via Bluetooth wireless a bassa latenza o utilizzare il cavo USB per un’opzione cablata. Scegli la modalità che meglio si adatta al tuo stile di gioco.

Il sensore ottico wireless di questo mouse è ottimizzato a 18.000 DPI, sfruttando il sensore ottico nativo PixArt PAW3392 personalizzato. Questo non solo offre prestazioni di livello superiore ma è anche progettato per garantire un consumo energetico basso, prolungando la durata della batteria.

La tecnologia “hyper-polling” è un’altra caratteristica distintiva del Corsair Dark Core RGB PRO SE. Con una comunicazione con il PC fino a 2000 Hz, il doppio rispetto ai mouse gaming standard, otterrai una risposta istantanea e una sensazione di controllo superiore durante il gioco.

La comodità della ricarica è garantita con la porta USB-C reversibile e la possibilità di ricarica wireless Qi. Basta posizionarlo su un dispositivo di carica compatibile con Qi, come il mouse pad CORSAIR MM1000 (non incluso), e il tuo mouse sarà sempre pronto per l’azione.

Grazie agli otto pulsanti completamente programmabili, potrai personalizzare il Corsair Dark Core RGB PRO SE per adattarsi alle tue esigenze di gioco. Assegna macro e configurazioni tasti personalizzate per ottenere un vantaggio competitivo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Corsair Dark Core RGB PRO SE oggi con uno sconto del 32% su Amazon. Approfitta di questa offerta incredibile prima che il Black Friday finisca e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 79,99 euro. Affrettati, sono rimaste le ultime ore per poter usufruire di queste fantastiche promozioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.