La statunitense Corsair annuncia oggi una nuova acquisizione destinata ad ampliare il catalogo di brand gestiti e a diversificare l’offerta proposta: si tratta di Visuals by Impulse (VBI), la cui attività andrà a confluire all’interno del marchio Elgato specializzato in soluzioni per il gaming e lo streaming.

Corsair compra Visuals by Impulse per Elgato

Con sede in California, Corsair ha visto nel corso del tempo il proprio business andare oltre le soluzioni per lo storage e il mercato RAM che l’hanno resa celebre in un primo momento. L’investimento di oggi (l’entità della somma versata non è stata resa nota) ne è un’ennesima testimonianza. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Julian Fest, SVP e General Manager di Elgato.

Con l’aggiunta di Visuals by Impulse alla famiglia Elgato, siamo entusiasti di estendere la nostra core mission per supportare i creatori di contenuti. Il design è un elemento cruciale nel formare l’ideantità di un creatore e VBI è stata all’avanguardia nel realizzarne di magnifici, interattivi e accessibili da tutti. Insieme al talentuoso team di VBI abbiamo in programma di oltrepassare le barriere di ciò che il design significa per i creatori.

Non è la prima mossa di questo tipo annunciata da Corsair nell’ultimo periodo: dopo aver acquisito la stessa Elgato nel 2018 ha fatto altrettanto con Origin PC (specializzata nella realizzazione di PC personalizzati) e poi con SCUF Gaming (realtà che produce controller destinati a gamer professionisti).