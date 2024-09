Corsair K55 RGB PRO XT è la tastiera da gaming DEFINITIVA a prezzo MINI

La Corsair K55 RGB PRO XT è una delle migliori tastiere da gaming che il brand abbia mai prodotto. Se sei un vero gamer dovresti approfittarne il prima possibile perchè stai sicuro che offerte del genere difficilmente ritornano.

Lo sconto del 38% su Amazon è un’occasione da non perdere. Conta che se ti colleghi ora in pagina approfitti di ben 30 euro risparmiati e te la porti a casa con soli 49€. Aggiungila ora al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime, non perdere l’occasione.

Corsair K55 RGB PRO XT: quando il gaming si fa serio

Considerarla una semplice tastiera da gaming potrebbe essere un insulto. La Corsair K55 RGB PRO XT ti offre una valanga di funzionalità, tutte utili per rendere migliore l’esperienza nei tuoi giochi preferiti. Con la sua tecnologia a membrana, la digitazione è estremamente fluida e reattiva, il che è un vantaggio sui tuoi avversari.

Per stare tranquillo in tutto e per tutto, devi sapere che è dotata di certificazione IP42 così anche se ti cade del liquido mentre stai giocando, non la rovini minimamente! E che dire poi dei 6 tasti macro programmabili? Puoi personalizzarli come meglio credi in modo tale da eseguire diverse combinazioni di tasti in un solo tocco.

La ciliegina sulla torta è, infine, l’illuminazione RGB personalizzabile, la quale ti permette di creare un setup perfetto da vero gamer di fascia alta. Inoltre se hai già un PC con le luci RGB, crei la combo perfetta.

Non lasciare che questa offerta ti sfugga dalle mani e acquista subito su Amazon la tua nuova tastiera da gaming Corsair K55 RGB PRO XT a soli 49,99€ con sconto del 38%.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo.