Stanco di tastiere rumorose o scomode? Prova la Logitech MX Keys S a 80,99€

Se sei un copywriter, un programmatore o una persona che ama stare molto tempo al PC per scrivere, mandare messaggi e navigare, sai molto bene quanto la tastiera sia molto importante. Sia per l’ergonomia così da non affaticare troppo le mani e i polsi, sia per avere una digitazione che sia allo stesso tempo fluida e silenziosa. La Logitech MX Keys S è la tastiera che potrebbe fare al caso tuo, anche perché ora puoi approfittare dell’offerta a tempo su Amazon per averla a soli 80,99€ (invece di 129€).

3 ragioni per scegliere la tastiera Logitech MX Keys S

Digitazione fluida e silenziosa

Retroilluminazione intelligente

Connessione multi-dispositivo

La tastiera perfetta per lavorare su più dispositivi

Sai qual è una delle caratteristiche più utili di questa tastiera? Il fatto che la puoi personalizzare e impostare secondo le tue esigenze. Sia per quel che riguarda la retroilluminazione (i tasti si illuminano automaticamente all’avvicinarsi delle mani e si adattano alla luce ambientale, migliorando la visibilità in ogni condizione), ma anche perché puoi personalizzare delle combinazioni di tasti per definire delle scorciatoie e velocizzare le operazioni ripetitive.

Poi, anche considerando che è una tastiera compatta e molto elegante, la Logitech MX Keys S la puoi usare sia quando sei al PC che in abbinamento a un altro dispositivo (Windows, Linux, macOS, iOS e iPadOS). Insomma, la puoi associare a tutti i tuoi device e sfruttarne tutte le potenzialità.

Ideale per chi…

Lavora su più dispositivi e cerca una tastiera versatile e affidabile

Desidera una tastiera elegante con funzionalità avanzate per migliorare la produttività

Apprezza una digitazione confortevole e silenziosa, anche in ambienti poco illuminati

E poi parliamo sempre di una tastiera Logitech, uno dei marchi di riferimento di questo settore. Una garanzia. Approfitta ora dello sconto del 37% per acquistarla a soli 80,99€; un’offerta da cogliere al volo.