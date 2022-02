Corsair Katar Pro Wireless: latenza minore di 1ms a meno di 40 euro

Non accontentarti del solito mouse cablato e ottieni il meglio delle tue potenzialità in ogni partita con il Corsair Katar Pro Wireless. Si tratta di un mouse wireless dalle performance eccezionali, pensato soprattutto per i giocatori di fps e moba, ad un prezzo a dir poco accessibile: solo 40 euro oggi su Amazon.

Mouse gaming Corsair Katar Pro Wireless: caratteristiche tecniche

Il Katar Pro Wireless si caratterizza innanzitutto per il design ergonomico e simmetrico, pensato soprattutto per i destrimani a causa della presenza dei due tasti laterali a sinistra. La superficie è completamente texturizzata, anche quella dei tasti, garantendo un grip perfetto anche in caso di sudorazione della mano. Il peso, invece, si ferma a soli 96 grammi consentendo movimenti rapidi e, soprattutto, precisi della mano. Per la connessione utilizza il nuovo dongle di Corsair con tecnologia Slipstream che fornisce un segnale stabile con una latenza inferiore ad 1 millisecondo. Tuttavia, non manca la connessione Bluetooth che offre flessibilità al mouse così da adattarsi a qualsiasi utilizzo, anche quello professionale.

La dotazione prevede un totale di 6 tasti, completamente personalizzabili dal software iCue. Da qui potrai assegnare macro o funzioni speciali e regolare la risoluzione del sensore. All’interno il mouse ospita un PixArt PMW3325 da 10.000 DPI, ed è possibile salvare fino a 3 livelli predefiniti accessibili tramite il pulsante dedicato posto sotto la rotellina. Incredibile l’autonomia, data da una singola batteria AA che fornisce fino a 135 ore di utilizzo. Si tratta di un mouse piuttosto versatile, ideale da portare sempre con sé nella borsa o nello zaino del computer. Grazie alla memoria integrata potrai salvare i profili ed accedervi senza la necessità del software iCUE da qualsiasi computer. Si tratta, infatti, di una periferica plug and play che non richiede installazioni driver o software di terze parti per essere utilizzato.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Corsair Katar Pro Wireless è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro.

