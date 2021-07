Corsair Katar PRO XT: un mouse PAZZESCO a prezzo WOW

Il mouse di Corsair, il Katar Pro XT, è in promozione su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 25% ti fa risparmiare 10€ istantaneamente portandoti a casa un prodotto super a prezzo perfetto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Corsair Katar Pro XT: il mouse che ti cambia la vita

Avere un ottimo mouse è essenziale, soprattutto se sei impegnato in difficoltose partite online. Con il Corsair Katar PRO XT non temi più nulla perché ti offre il massimo e tutto ciò di cui hai bisogno.

In questa sua versione cablata lo colleghi al PC e sei subito pronto all'azione. A tua disposizione ha ben sei pulsanti totalmente programmabili che sistemi a tuo piacimento. In più la tecnologia integrata è stata brevettata dallo stesso marchio per offrire il massimo del feedback.

Il sensore ottico implementato è da 18.000 DPI ciò significa che lo muovi a velocità stratosferiche per essere il primo in ogni occasione. In più l'intero mouse pesa meno di 75 grammi. Questa non è una caratteristica da sottovalutare, soprattutto se ambisci a diventare Pro Player.

Cos'altro dirti? Chiunque lo compra non si pente di un singolo euro speso. Se ti stai approcciando ora al mondo dei videogames su PC, beh, questa è un ottima partenza.

Approfitta subito della promozione e acquista il tuo mouse gaming Corsair Katar PRO XT su Amazon a soli 29,99€. Si tratta di un prodotto Prime e se sei abbonato lo ricevi in sole 48 ore. In caso contrario ossia se sei cliente standard non avere timore: scegliendo la consegna nei punti di ritiro hai le spedizioni gratuite.