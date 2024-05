Corsair M65 RGB ULTRA: ELEVA il tuo gaming a nuove vette (-25%)

Nel vasto universo del gaming, la scelta del mouse giusto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Con il Corsair M65 RGB ULTRA, non solo avrai uno strumento di gioco, ma un compagno affidabile pronto a seguirti in ogni avventura virtuale.

Attualmente in mega sconto del 25% su Amazon, non fartelo sfuggire al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 79,99 euro.

Corsair M65 RGB ULTRA: difficile trovare di meglio a questo prezzo

L’iconica struttura in alluminio anodizzato non è solo una questione di stile, ma anche di sostanza. La sua robustezza è sinonimo di durata nel tempo, garantendo che il tuo mouse resti sempre al tuo fianco, pronto per ogni sfida che il mondo del gaming ti riserva.

Quando si tratta di prestazioni, l’M65 RGB ULTRA si distingue davvero. Il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI è la spina dorsale di questa macchina da gioco, offrendo una sensibilità incredibile e un tracking impeccabile fino a 650 pollici al secondo. Con un’accelerazione massima di 50 G, questo mouse è pronto a rispondere alle tue mosse più rapide e aggressive, senza alcun ritardo.

La reattività è la chiave del successo nel gaming competitivo, e i switch ottici dell’M65 RGB ULTRA garantiscono prestazioni di primo livello. Con una garanzia di 70 milioni di clic, puoi essere sicuro che questo mouse sarà al tuo fianco per lungo tempo, pronto a eseguire ogni tua mossa con precisione millimetrica.

Ciò che rende davvero unico questo mouse è la tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON, che assicura una trasmissione dei tuoi movimenti al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto ai mouse tradizionali. Questo significa che ogni tuo input verrà rilevato e eseguito istantaneamente, garantendo un vantaggio competitivo senza precedenti.

“Controllo” è la parola d’ordine con l’M65 RGB ULTRA. Grazie alla fusione dei sensori, il mouse è in grado di registrare anche il più piccolo movimento, garantendo una precisione assoluta in ogni situazione di gioco. E con il sistema di pesi regolabile, puoi personalizzare il peso del mouse per adattarlo al tuo stile di gioco, per una esperienza di gioco veramente su misura.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di acquistare il Corsair M65 RGB ULTRA oggi, con uno sconto del 25% su Amazon.