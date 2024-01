Corsair mouse pad da gioco: offerta ESCLUSIVA Amazon (-23%)

Se sei un appassionato di giochi e cerchi un modo per portare la tua esperienza di gioco a nuove vette, il Corsair MM700 è ciò che fa per te. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, grazie al super sconto del 23% disponibile su Amazon. Preparati a un’immersione totale nel mondo dei giochi con questo mouse pad da gioco RGB all’avanguardia, al prezzo speciale di soli 53,99 euro, anziché 69,99 euro.

Corsair mouse pad da gioco: un’occasione da non perdere

La caratteristica più evidente del Corsair MM700 è la sua illuminazione RGB dinamica in tre zone e a 360 gradi. Lasciati avvolgere dai colori intensi e vivaci mentre il tuo ambiente di gioco si trasforma in un spettacolo di luci. Il controllo diretto integrato o tramite il software CORSAIR iCUE ti mette al comando, permettendoti di personalizzare l’illuminazione in base al tuo umore o al gioco che stai affrontando.

Con una superficie ampia da 930 x 400 mm, il Corsair MM700 offre abbondante spazio per mouse, tastiera e altri accessori. Il tappetino in tessuto di alta qualità garantisce un tracking preciso del mouse e una sensazione di comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La struttura in gomma spessa 4 mm assicura una stabilità eccezionale, anche su superfici irregolari.

L’hub USB a doppia porta è una caratteristica molto apprezzata, posizionato strategicamente per semplificare la connessione di periferiche aggiuntive. Collegherai facilmente mouse, cuffie o altri dispositivi CORSAIR, mantenendo il tuo spazio di gioco ordinato e efficiente. I 12 profili di illuminazione RGB integrati offrono una varietà di opzioni per personalizzare la tua esperienza visiva. Passa da un profilo all’altro con un tocco di pulsante, regalandoti un’illuminazione immediata e coinvolgente. Che tu preferisca un’atmosfera intensa o qualcosa di più rilassato, il Corsair MM700 si adatta perfettamente al tuo stile di gioco.

Per coloro che desiderano spingere ulteriormente la personalizzazione, il software CORSAIR iCUE è la chiave. Con questo potente strumento, hai il controllo completo dell’illuminazione RGB, sincronizzando il tuo setup con altri dispositivi CORSAIR compatibili. Crea scenari unici che si adattano al ritmo del tuo gioco e trasforma il tuo spazio di gioco in un’opera d’arte personalizzata.

In sintesi, il Corsair MM700 è molto più di un semplice mouse pad da gioco; è un elemento chiave per coloro che cercano la massima illuminazione e prestazioni. Approfitta dell’incredibile sconto del 23% su Amazon e trasforma il tuo spazio di gioco al prezzo speciale di soli 53,99 euro. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.