Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS: le cuffie da gaming che fanno la differenza

Durante le tue sessioni di gioco una delle cose più importanti e sentire bene tutti i suoni perché fa la differenza tra vincere e perdere una partita. Ecco perché oggi ti stiamo segnalando questa promozione straordinaria per avere delle cuffie da gaming wireless eccellenti. Se vai subito su Amazon puoi acquistare le mitiche Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS a 134,58 euro, anziché 189,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 29% che ti fa risparmiare più di 55 euro sul totale. Potrai così avere delle cuffie wireless da gaming con microfono incorporato per un suono ad alta definizione. Inoltre puoi decidere di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS: il meglio del meglio

Per riuscire a percepire tutti i suoni, capendo anche da quale direzione provengono, senza perderti nessun dettaglio devi indubbiamente avere delle cuffie da gaming di qualità. Le Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS garantiscono prestazioni eccezionali e non ti perderai nulla. Offrono altoparlanti in neodimio ad alta densità da 50 mm con frequenza compresa tra 20 Hz e 40.000 Hz per riuscire a percepire ogni dettaglio.

I padiglioni memory foam di qualità superiore con archetto leggero e morbido assicurano il massimo del confort per tenerle ore e ore senza problemi. La connessione wireless con il ricevitore che trovi incluso ha una portata di 18 metri ed è straordinariamente affidabile, garantendo praticamente zero latenza. Inoltre potrai sfruttare anche la connessione cablata con la USB o il cavo da 3,5 mm. E possiede un microfono removibile per comunicare perfettamente con i tuoi alleati durante le partite online.

Non perderti una delle migliori promozioni del momento nella categoria. Dirigiti all’istante su Amazon e acquista le tue Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS a 134,58 euro, anziché 189,99 euro. Completa l’ordine adesso e le riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.