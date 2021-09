Corsair Void Elite: headset da gaming al 23% di sconto

Le Corsair Void Elite si trovano in offerta su Amazon a 53,97€, lo sconto è del 23% e corrisponde a circa 16 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Si tratta di cuffie da gaming di fascia media, compatibili sia con il PC che con le console di nuova e vecchia generazione. Grazie al microfono integrato consentono di comunicare con i compagni di squadra, durante le sessioni di gioco in multiplayer.

Le ottime Void Elite sono dotate di cuscinetti morbidi e spessi che avvolgono completamente le orecchie, isolando il giocatore dall'ambiente circostante per un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. L'archetto in plastica si regola in base alla grandezza della testa e la parte a in alto è rivestita con lo stesso materiale dei padiglioni auricolari, per offrire il massimo comfort anche dopo diverse ore di utilizzo.

Corsair mette in sconto le Void Elite, oggi sono disponibili su Amazon a 53,97€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.