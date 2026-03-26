CORSAIR VOID v2: cuffie da gaming con microfono al minimo storico

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione pazzesca che non è assolutamente da farsela scappare. Soprattutto se sei un amante dei videogiochi oggi potrai ottenere delle cuffie da gaming con microfono straordinario a un ottimo prezzo. Vai adesso su Amazon e acquista le CORSAIR VOID v2 a soli 89,99 euro, invece che 119,99 euro.

Come puoi notare siamo quindi di fronte a uno sconto del 25% che abbatte il prezzo drasticamente portandolo al più basso finora registrato su Amazon. Oltre a un notevole risparmio potrai mettere le mani su delle cuffie da gaming wireless con microfono incorporato e multipiattaform eccezionali. C’è anche la possibilità di pagarle a rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

CORSAIR VOID v2: a questo prezzo sono inarrivabili

Le CORSAIR VOID v2 garantiscono un suono straordinario, un eccellente comfort e una grandissima versatilità riuscendo a connettersi con più piattaforme. Ecco perché a questa cifra sono da prendere immediatamente. Hanno driver dinamici personalizzati da 50 mm per un suono potente e preciso e riuscirai a sentire anche suoni e rumori minimi.

Il microfono incorporato, che puoi spostare come desideri, capita la tua voce e la restituisce perfettamente senza nessun disturbo. Così puoi comunicare con il tuo team durante le partite online per gestire gli attacchi e la difesa. Gode inoltre di una connessione wireless velocissima a bassa latenza e della connessione Bluetooth. Questo ti permetterà quindi di usarle su computer, console di gioco e dispositivi mobili. Niente male nemmeno la batteria in grado di arrivare fino a 70 ore.

Che stai aspettando? Chiaramente a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su Amazon e acquista le tue CORSAIR VOID v2 a soli 89,99 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.