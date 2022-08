Corsair Xeneon Flex: monitor con pannello curvabile

LG ha presentato un nuovo monitor curvo da 45 pollici. Quasi contemporaneamente Corsair ha annunciato Xeneon Flex con caratteristiche molto simili (il pannello OLED di LG Display è lo stesso), ma con una differenza notevole: lo schermo è curvabile. Il produttore statunitense comunicherà disponibilità e prezzo entro fine anno.

Corsair Xeneon Flex: piatto o curvo?

Il Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 possiede una diagonale di 45 pollici, una risoluzione WQHD (3440×1440 pixel) e un refresh rate di 240 Hz. Sul pannello W-OLED realizzato da LG Display è stato applicato un rivestimento anti-riflesso. La tecnologia Low Blue Light filtra la luce blu, riducendo l’affaticamento degli occhi dopo lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Il monitor può essere sfruttato anche per la produttività, grazie l’ampia area di visualizzazione (ma occorre ruotare la testa in alcuni casi). Il suo utilizzo ideale è il gaming. Ai lati sono presenti due maniglie estraibili. Tirandole in avanti è possibile curvare il pannello OLED in base alle necessità fino ad un angolo di 800R, come si può vedere nel video. Alla giusta distanza, il monitor copre l’intero campo visivo dell’utente, offrendo un’esperienza immersiva nei giochi.

I tempi di risposta sono di 0,03 millisecondi (gray-to-gray) e 0,01 millisecondi (pixel on/off). Sono supportate ovviamente le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Un sofisticato sistema, che funziona con il monitor accesso o spento, previene il burn-in. Nella base (avanti e dietro) ci sono numerose porte: HDMI, DisplayPort, USB Type-A/C e jack audio da 3,5 millimetri. Come detto, il prezzo non noto, ma sicuramente servirà un budget piuttosto elevato.

