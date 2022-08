LG presenta un nuovo monitor da gaming OLED curvo a 240Hz

Si chiama UltraGear OLED ed è il nuovo monitor da gaming con diagonale da 45 pollici e frequenza di aggiornamento a 240Hz presentato da LG in occasione di IFA 2022.

Siamo di fronte ad un impressionante modello da 45 pollici pensato per offrire agli appassionati un’esperienza di gioco coinvolgente capace di soddisfare anche il giocatore più esigente.

UltraGear OLED, l’impressionante monitor da gaming curvo di LG

LG presenta 45GR95QE non solo come il primo OLED 45″ da gaming con un formato 21:9 e risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel), ma anche come il primo display proprietario ideato per combinare un taglio da 45 pollici con una curvatura di 800R: è quella che viene definita come la combinazione perfetta per un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

Infatti, oltre alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0.1 millisecondi Gray-to-Gray, il monitor fornisce una copertura del 98.5% dello spazio colore DCI-P3, prestazioni elevate grazie al supporto a tecnologie come HDR10 e HDMI 2.1, oltre a una DisplayPort 1.4.

L’OLED assicura la solita straordinaria qualità tipica di questo genere di schermi, a cui si aggiunge la curvatura 800R e il trattamento antiriflesso allo scopo di migliorare l’immersività e la chiarezza delle immagini. L’intento è quello di dare al giocatore la sensazione di trovarsi dentro al gioco, riducendo al massimo ogni possibile distrazione.

Il modello 45GR95QE verrà mostrato nel corso di IFA 2022 insieme al monitore UltraGear OLED 48GQ900.