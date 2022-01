Inizia al meglio il 2022: corsi programmazione JavaScript con il 75% di sconto

Con il mercato del lavoro sempre più difficile da affrontare e un futuro incerto, cominciare l'anno nuovo con un buon percorso formativo può essere molto importante.

In tal senso, la programmazione è un settore dove vi è grande richiesta e, dunque, specializzarsi in questo settore può considerarsi come un vero e proprio investimento. Sotto questo punto di vista, l'offerta di Domestika appare alquanto interessante.

La piattaforma, già ben nota per quantità e qualità di corsi offerti, propone un interessante percorso formativo per quanto riguarda la tecnologia JavaScript.

Con il corso Coding creativo: realizza visual con JavaScript infatti, è possibile avvicinarsi a questo settore ponendo le basi per sbocchi lavorativi potenzialmente molto interessanti.

A rendere ancora più interessante questa proposta vi è uno sconto molto sostanzioso. Se il prezzo di listino è 39,90 euro infatti, oggi il corso è acquistabile con il 75% di sconto, ad appena 9,90 euro.

Impara a programmare con JavaScript: una grande opportunità per il tuo futuro lavorativo

Il corso di cui stiamo parlando è proposto da Bruno Imbrizi, creative coder con 10 anni di esperienza alle spalle e lavori per alcuni tra i più importanti marchi a livello mondiale come Adidas, Dell e Universal Music.

Il pacchetto Coding creativo: realizza visual con JavaScript include 21 lezioni, per un percorso che nel complesso dura 2 ore e 42 minuti. Alle nozioni proposte dall'insegnante poi, si aggiungono ben 38 risorse aggiuntive.

A livello puramente pratico, il corso permette di realizzare autonomamente del codice per riprodurre una serie di composizione grafiche attraverso JavaScript. I contenuti proposti si rivelano particolarmente adatti a chi si interessa, anche vagamente, di programmazione e vuole approfondire la conoscenza del codice JavaScript.

Per fruire pienamente del corso è necessario avere a disposizione un sistema operativo Linux, macOS (10.7 o superiore), Windows (2008 o superiore) oltre a 4 GB di RAM e 10 GB di spazio libero. Il computer in uso necessita di un qualunque web browser installato, un elaboratore di testi e l'installazione di Node.js.

Tenendo conto che tutto ciò viene offerto per appena 9,90 euro, si tratta di un'opportunità davvero imperdibile per chi vuole avvicinarsi al mondo della programmazione.