Corsi Udemy a partire da 12,99€ per 24 ore

Udemy è una piattaforma di apprendimento dedicata principalmente a studenti e professionisti, ma anche a principianti che vogliono muovere i loro primi passi all’interno di un determinato mondo. Sono migliaia i corsi formativi proposti da Udemy, che solo per oggi ha attivato una speciale promozione: tantissimi corsi sono infatti disponibili al prezzo scontatissimo di soli 12,99 euro. L’offerta è disponibile a questo link.

Le principali categorie affrontate da Udemy sono otto: Design, Sviluppo, Marketing, IT e Software, Sviluppo personale, Business, Fotografia e Musica. Fra i più popolari, scontati a 12,99 euro, troviamo corsi completi dedicati ai programmi Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign – tanto per citarne alcuni) e le guide pratiche relative ai linguaggi di programmazione, da PHP a JavaScript. Non dimentichiamo i corsi di web marketing o di scrittura creativa, a tema Bitcoin e NFT, ma anche fotografia base e perfino corsi per imparare uno strumento musicale. Gli argomenti sono davvero tantissimi e chiunque può trovare facilmente un corso che fa al caso proprio.

Ogni corso offre videolezioni on-demand (spesso con risorse scaricabili extra) e ad accesso illimitato, per imparare quando vuoi a tuo ritmo. Udemy è disponibile anche su dispositivi mobili e smart TV. Inoltre, al termine riceverai un certificato di completamento. La promozione a 12,99 euro è valida ancora per pochissime ore e si applica ad un vastissimo catalogo di corsi: puoi accedere a questo link e scegliere i tuoi preferiti selezionando la categoria di appartenenza.

