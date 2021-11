Corso CISCO CCNA 200 301 in offerta a 13 Euro su Udemy

Volete diventare amministratori o ingegneri di rete ma vi serve la certificazione CISCO CCNA? Volete prepararvi all’esame rapidamente facendo anche esercitazioni pratiche? Questo corso Udemy per l’esame Cisco CCNA 200-301 è perfetto per voi. Per giunta, attualmente è scontato da 89,99 Euro a 12,99 Euro, ma soltanto fino a questa sera!

Corso Udemy CISCO CCNA in offerta, 86% in meno

Il docente che si occuperà di tenere questo corso è Giuseppe Longobardi, giovane network engineer certificato CISCO CCNP Enterprise e CISCO CCNA 200 301 che vi permetterà di apprendere tutte le nozioni necessarie al fine di passare l’esame finale e ottenere la tanto agognata certificazione.

Il corso si compone di 18 sezioni, per 68 lezioni dalla durata totale di 26 ore e 38 minuti. Dopo la classica presentazione, il docente si occuperà subito di fornire le basi su Cisco Packet Tracker e i fondamenti dei sistemi di numerazione e operatori logici. Successivamente, le lezioni tratteranno le basi del networking, della connessione LAN Ethernet e altro ancora. Parti cruciali saranno i capitoli 4 e 5 dedicati all’adressing e routing degli IPv4. A seguire saranno quindi informazioni sui servizi di sicurezza, sull’architettura di rete e annesse esercitazioni di laboratorio.

Questo corso non ha requisiti particolari: curiosità, determinazione e passione per le reti informatiche. Partendo dalle basi, non è necessario essere già in possesso di nozioni chiave iniziali in quanto verranno spiegate a dovere dallo stesso docente. Ma si sa che alcune conoscenze pregresse non fanno mai male.

Il corso Cisco CCNA 200-301 viene proposto fino alle 23:59 di oggi, 4 novembre 2021, con uno sconto dell’86%. Il prezzo scende dunque da 89,99 Euro a 12,99 Euro. In seguito al pagamento otterrete l’accesso illimitato a ogni contenuto, su smartphone, PC, tablet o smart TV che sia. Come sempre, Udemy garantisce anche il rimborso entro 30 giorni nel momento in cui non vi riteniate soddisfatti del corso.