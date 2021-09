Corso di Python e introduzione a Data Science: l'offerta lampo

Ultimi giorni per approfittare delle offerte di settembre proposte da Udemy, l'accademia online per la formazione continua. Scade infatti il 30 settembre l'offerta che consente di acquistare il corso di Python e introduzione a Data Science a soli 12,99 euro anziché 89,99 euro. La promozione, che ti permette di risparmiare l'86% sul prezzo del corso, consente di affrontare le basi di Python, e introduce alle librerie per il Data Science, come ad esempio NumPy e Pandas.

Requisiti per l'iscrizione al corso

Per l'iscrizione non occorrono conoscenze specifiche perché il corso affronta il linguaggio di programmazione Python dalle basi. Sarà sufficiente un computer, una buona connessione a internet e una buona conoscenza della lingua inglese, anche se il corso, per la sua struttura, è compatibile comunque con tutte le lingue.

Il corso è rivolto a esperti nel campo dell'analisi dei dati che vogliono consolidare le loro basi, a principianti che vogliono conoscere le basi del linguaggio di programmazione Python, attualmente, tra i più utilizzati, a studenti interessati al campo del Data Science e infine ai curiosi che vogliono aggiungere un nuovo strumento di conoscenza al proprio curriculum. L'iscrizione consentirà di accedere a 10 ore di video on-demand con accesso illimitato dai tuoi device o dalla smart tv. Avrai inoltre a disposizione due risorse extra scaricabili e il certificato di fine corso rilasciato da Udemy.

I contenuti del corso

Attraverso una metodologia di insegnamento fatta di un linguaggio semplificato e chiaro, formato da esempi e dimostrazioni pratiche il corso affronta Python, NumPy e Pandas passando per i comandi base di Notebook, la definizione di funzione, la lettura e scrittura di file, la gestione delle date, le funzioni matematiche in NumPy, le tabelle pivot in Pandas, l'ottimizzazione della memoria ram per grandi quantità di dati e altro ancora. Alla fine del corso avrai assimilato le basi di Python e e saprai operare sulle due principali librerie per l'analisi dei dati.

Non aspettare ancora: hai tempo fino al 30 settembre per risparmiare l'86% e acquistare il corso di Python e introduzione a Data Science a soli 12,99 euro!