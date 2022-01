Corso NFT: come funzionano e come guadagnare investendoci

Gli NFT, ovvero non-fungible token, sono un particolare token crittografato legato a una blockchain. Si tratta di una sorta di “gettone virtuale” che non sono intercambiabili come avviene per le criptovalute.

Nonostante questa differenza, anche gli NFT offrono l'opportunità di guadagnare in maniera considerevole attraverso la compravendita. Di fatto, chiunque può creare un prodotto fintech di questo tipo, ottenendo poi vantaggi considerevoli a livello economico.

Con Corso NFT: Cosa Sono, Come Funzionano e Come Investire la piattaforma Domestika offre l'opportunità di dare uno sguardo ai retroscena di questa tecnologia, le sue caratteristiche e i limiti.

Se questo percorso formativo è, già di per sé, molto interessante, con l'attuale sconto del 72% risulta ancora più appetibile. Andiamo dunque ad analizzare quali sono le conoscenze contenute in questo pacchetto.

Alla scoperta degli NFT con lo sconto del 72% sul corso Domestika

Il corso in questione è proposto da Luca Tornabene, figura di spicco del Digital Marketing italiano nonché specializzato in settori come Social Media Management, Affiliate Marketing e comunicazione digitale.

Si parla di un pacchetto che include ben 4 sezioni divise in varie lezioni, per un totale di più di 45 minuti durante i quali sarà possibile imparare:

Cosa sono gli NFT?

Storia e origine degli stessi

Perché creare NFT

Nozioni di base sulla blockchain NFT

Video step-by-step su come acquistare, creare e vendere NFT.

Il corso si rivela prezioso per chi intende ottenere rapidamente una certa conoscenza e dimestichezza in questo ambito, per ottenere poi guadagni attraverso gli NFT. In tal senso, anche artisti creativi possono sfruttare questa soluzione per vendere più facilmente i loro lavori.

Per prendere parte al percorso non è necessaria avere alcuna conoscenza pregressa per quanto concerne programmazione o codice, in quanto il corso si focalizza sull'utilizzo e non sulla creazione degli NFT.

E il prezzo? Grazie allo sconto del 72% è possibile acquistare il corso per solamente 13,99 euro invece dei 49,99 del prezzo di listino.