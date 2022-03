Corso per capire il nuovo mondo degli NFT, in offerta solo per oggi

Cosa sono le blockchain? E le criptovalute? Come sfruttare gli NFT per la propria attività? Tutte queste domande (e tante altre) trovano risposta all’interno di “NFT – Il corso completo certificato” ideato dall’NFT Project Manager Stefano Rossi. Il corso, aggiornato a gennaio 2022 e dunque molto recente, si presenta come una guida step-to-step che ti aiuterà a comprendere, conoscere e soprattutto mettere in pratica tutto quello che c’è da sapere per avere successo nel mondo degli NFT. Solo per oggi, potrai ottenere il corso al prezzo speciale di soli 12,90 euro invece di 44,99: ben il 71% di sconto!

NFT: cosa offre il corso?

Il corso è ricco di indicazioni, consigli e best practices su NFT, blockchain, criptovalute, wallet, Smart Contract e tutto ciò che riguarda questo complesso ma affascinante mondo. Gli argomenti affrontati sono tantissimi, ma se sei un principiante non devi preoccuparti: l’insegnante ti spiegherà tutto a partire dalle basi. All’interno delle 60 lezioni – dalla durata complessiva di cinque ore – imparerai ad evitare di sprecare soldi con le strategie sbagliate, scoprirai come valutare le migliori blockchain e diverrai man mano un utente esperto, in grado di muoversi in maniera completamente autonoma sul mercato e perfino gestire progetti NFT in ottica marketing per il tuo brand, azienda o attività – se ne possiedi una.

Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa. Unici requisiti: un computer e una connessione internet. Il corso completo agli NFT è rivolto a tutti gli appassionati di tecnologia, artisti, disegnatori, sviluppatori e programmatori che vogliono imparare a conoscere i Non-Fungible-Tokens ed utilizzarli al meglio. È adatto anche agli influencer che vogliono monetizzare la propria follower base, ai marketer che hanno intenzione di sfruttare tutte le potenzialità del web 3.0 e ai titolari di piccole e medie imprese che desiderano scoprire nuovi modelli di business rivoluzionari.

Ovviamente il mercato degli NFT è in continua evoluzione, ma il corso non corre il rischio di diventare obsoleto. Questo perché viene costantemente aggiornato dall’insegnante a seconda delle novità correnti. A questo link potrai dare un’occhiata a tutti gli argomenti trattati all’interno delle lezioni e potrai anche acquistare il corso al prezzo speciale di 12,99 euro. L’offerta è valida soltanto per oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.