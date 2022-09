Un corso per imparare Photoshop da zero a soli 12,99 dollari

Photoshop è lo strumento più conosciuto e apprezzato nel settore del fotoritocco.

Si tratta di un software presente sulla scena da molti anni e attraverso cui milioni di grafici in tutto il mondo lavorano quotidianamente. Cominciare a padroneggiare il suo utilizzo però, non è così semplice.

L’enormità di funzioni disponibili infatti, sono disorientanti per un novizio che, senza una guida esperta, può facilmente perdersi tra filtri, sfocature e i tanti effetti proposti dall’app Adobe.

In questo contesto, un corso di introduzione può dunque rappresentare un primo importante step verso una carriera luminosa. Quale percorso formativo può dunque essere adatto allo scopo?

Il corso Introduzione ad Adobe Photoshop proposto da Domestika e realizzato da Carles Marsal.

Adobe Photoshop è uno strumento tanto raffinato quanto difficile da padroneggiare

La risorsa di cui stiamo parlando è costituita da 50 lezioni, per un totale di quasi 7 ore di corso. A questa vanno poi aggiunti 46 file di approfondimenti e ulteriori strumenti didattici.

I contenuti, preparati con cura dall’artista visivo spagnolo, hanno già visto l’iscrizione di più di 312.000 allievi che hanno giudicato in maniera eccellente il corso (100% di valutazioni positive su 8.900 recensioni).

I video sono disponibili con sottotitoli in italiano e risultano perfettamente fruibili nella nostra lingua. Va sottolineato come Introduzione ad Adobe Photoshop è costituito da 5 sezioni specifiche, in grado di trattare perfettamente argomenti intitolati:

Primo contatto Le mille trasformazioni Artista del pennello La magia del ritocco Luci, ombre e colore.

Il tutto perfettamente accessibile sia da computer che attraverso app mobile.

E per quanto riguarda i costi? Grazie allo sconto del 78% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere questo corso completo su Photoshop spendendo appena 12,99 dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.