Corso su Blockchain e criptovalute: sconto del 79% nel carrello

Temi come quelli indicati nel titolo sono sempre più all’ordine del giorno non solo dal punto di vista dell’informazione, ma anche lato competenze e richieste dal mondo del lavoro. Le opportunità continuano a crescere perché sul mercato c’è sempre più bisogno di professionisti che conoscono la materia per poter lavorare a nuovi progetti.

A fronte della mancanza delle figure richieste e la forte domanda, ovviamente chi conosce blockchain e criptovalute non solo ha un vantaggio su altri in fase di selezione per determinati progetti o lavori, ma allo stesso tempo riceve una paga più alta, che va su cifre interessanti rispetto a quella media del mercato, anche se si parla di consulenza informatica.

Formazione blockchain ad alto valore in sconto

Per questo oggi segnaliamo un corso di formazione tra i più seguiti su Udemy che tratta concetti teorici e soprattutto pratici in ottica blockchain e criptovalute. Prima di tutto formazione su dove acquistare delle crypto in modo sicuro, cosa mai scontata, e soprattutto come conservarle capendo i principi fondamentali dell’utilizzo di una blockchain, anche in forma economica.

Spazio anche per l’applicazione della blockchain al business, cosa che sta destando molto interesse da parte delle piccole e medie aziende così come delle multinazionali che hanno già attivato team appositi per l’integrazione della tecnologia nelle proprie filiere di produzione.

Viene trattata anche la possibilità di creare una propria criptovaluta o una propria DAO (decentralized autonomuos organization) e soprattutto anche come fare delle analisi verso progetti che possono dal punto di vista di investimento portare dei grandi profitti a fronte di basi solide e risoluzione effettiva di un problema.

Questo fa la differenza tra chi specula a caso e chi acquista progetti consistenti in modo consapevole, ed è la chiave per riuscire a fare ottime performance nel breve e lungo periodo. Tanta formazione scontata del 79%.