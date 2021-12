Cosa cambierà nel 2022 per il regime forfettario

Ormai già da qualche anno, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per la maggior parte dei venditori, comprese le partite IVA. Tuttavia, pare che il 2022 cambierà ulteriormente le cose, soprattutto per quest'ultima categoria di esercenti in regime forfettario. In questa guida cercheremo di capire nello specifico di cosa si tratta e anche di rendere tutto il processo di cambiamento un po' più semplice con i servizi offerti da FlexTax, ora con un coupon sconto esclusivo di 20 euro per iniziare ad utilizzare le opzioni “Plus” della piattaforma.

Novità per le partite IVA nella nuova Legge di Bilancio del 2022

Partiamo però da un concetto base: chi rientra tra le partite IVA in regime forfettario? Il regime forfettario si pone l'obiettivo di semplificare, sia a livello fiscale che contabile, la gestione dei guadagni da parte delle partite IVA individuali. Questa è stata introdotta nel 2015, ma negli anni ha subito importanti cambiamenti. Il prossimo step sarà proprio nel 2022.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per rientrare nella fascia del regime forfettario e le tasse da pagare (5% per le start up e 15% per tutti gli altri), non sembrano essere grossi stravolgimenti rispetto alla riforma del 2020 (e quindi rispetto alla situazione attuale), o almeno non così importanti rispetto alle novità sulla fatturazione elettronica.

Ad oggi infatti, tutti coloro che rientrano nel regime forfettario, non sono obbligati al rilascio di una fattura elettronica, cosa che con ogni probabilità cambierà a partire dal 2022. Con questa mossa, si andrà quindi a coprire anche l'ultima fascia rimasta scoperta da questo tipo di fatturazione. In questo modo, la lotta contro le truffe fiscali si potrà gestire i maniera più controllata e scrupolosa.

In realtà non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, ma pare che manchi soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che tutto ciò entrerà in gioco già durante la prima meta del prossimo anno.